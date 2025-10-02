ou
Dispersa dopo l'alluvione a Favara, ancora senza esito le ricerche

CronacaAgrigento

I vigili del fuoco e i colleghi sommozzatori hanno iniziato a ripercorrere il tragitto del canalone che dal collettore di piazza Indipendenza, a Favara, arriva a fiume Naro.
Verifiche ed ispezioni dello stesso genere - con esito negativo - erano già state fatte ieri, subito dopo l'alluvione che ha travolto la trentottenne Marianna Bello.
Ma collettore e canalone ieri erano ricolmi d'acqua piovana e oggi si procederà al dragaggio.
Le ricerche della donna dispersa sono andate avanti tutta la notte. Anche l'elicottero dell'Aeronautica, partito da Trapani, ha setacciato, grazie a un visore notturno, il mare e la spiaggia di Cannatello, e ha ripercorso, abbassandosi fino a 250 metri di quota, l'intera area del canalone.

