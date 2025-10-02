Caporalato, controlli in tre ziende agricole di Vittoria, denunciati i titolari

La Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha denunciato i titolari di tre aziende agricole del vittoriese, avendo rilevato l'utilizzo di manodopera sottoposta a condizioni di sfruttamento, con violazione delle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, nonché per aver omesso di effettuare la formazione professionale e gli accertamenti sanitari dei lavoratori. Gli operatori della Polizia di Stato hanno effettuato dei controlli a tre aziende agricole, nella zona di Vittoria, all'interno delle quali hanno rilevato la presenza in totale di otto lavoratori, intenti alcuni a preparare le serre per le successive piantumazioni, altri alla raccolta di prodotti ortofrutticoli. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno accertato delle irregolarità costituenti violazione della normativa di settore, per cui hanno denunciato i tre titolari, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.