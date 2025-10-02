Immigrazione, a Siracusa rimpatriati tre stranieri

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un marocchino di 22 anni per essere rientrato illegalmente nel territorio nazionale dopo che lo stesso era stato rimpatriato.

Altri due cittadini egiziani sono stati condotti in un Centro dell'Isola per essere anch'essi rimpatriati nel paese di origine.

I tre stranieri fanno parte di un gruppo di immigrati sbarcati clandestinamente nelle coste di questa provincia il 30 settembre scorso.