ou
ULTIME NOTIZIE

Ispica, incendia un'auto parcheggiata in strada: denunciato un 57enne

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Arcivescovo Catania "trattare con rispetto attivisti Flotilla"

Arcivescovo Catania "trattare con rispetto attivisti Flotilla"

CronacaCatania

"L'azione messa in atto dagli equipaggi di Flotilla, ha un valore di testimonianza e di desiderio di prossimità che non possiamo ignorare.
Credo che sia importante comprendere come questa azione venga percepita dalla popolazione che sta soffrendo per la guerra, palestinesi e parenti degli ostaggi di Hamas: penso che stiano guardando a loro con speranza".
"L'azione messa in atto dagli equipaggi di Flotilla, ha un valore di testimonianza e di desiderio di prossimità che non possiamo ignorare.
Credo che sia importante comprendere come questa azione venga percepita dalla popolazione che sta soffrendo per la guerra, palestinesi e parenti degli ostaggi di Hamas: penso che stiano guardando a loro con speranza".

Potrebbero Interessarti