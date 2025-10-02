Arcivescovo Catania "trattare con rispetto attivisti Flotilla"

"L'azione messa in atto dagli equipaggi di Flotilla, ha un valore di testimonianza e di desiderio di prossimità che non possiamo ignorare.

Credo che sia importante comprendere come questa azione venga percepita dalla popolazione che sta soffrendo per la guerra, palestinesi e parenti degli ostaggi di Hamas: penso che stiano guardando a loro con speranza".

"L'azione messa in atto dagli equipaggi di Flotilla, ha un valore di testimonianza e di desiderio di prossimità che non possiamo ignorare.

Credo che sia importante comprendere come questa azione venga percepita dalla popolazione che sta soffrendo per la guerra, palestinesi e parenti degli ostaggi di Hamas: penso che stiano guardando a loro con speranza".