Democrazia cristiana, al via domani a Ribera la Festa dell'Amicizia

Prende il via, domani, a Ribera, nell'agrigentino, la Festa dell'Amicizia, tre giorni di incontri, riflessioni e partecipazione nel nome dei valori fondanti della Democrazia Cristiana. Anche quest'anno, si legge in una nota, ad inaugurare l'evento sarà il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che alle ore 20 darà il via alla manifestazione con il tradizionale taglio del nastro.

"La sua presenza - sottolinea la nota - rappresenta un segnale importante di attenzione verso le radici culturali e valoriali della comunità della DC e conferma il legame tra le istituzioni regionali e il patrimonio ideale del partito".

Domani pomeriggio è prevista, alla presenza di Calogero Mannino, l'inaugurazione della mostra su Alcide De Gasperi.

"Un messaggio di valori" è il biglietto da visita scelto per aprire la Festa dell'Amicizia.

Tra i momenti centrali della tre giorni, la presentazione, sempre domani pomeriggio, della legge sullo Student Loan, uno strumento pensato per sostenere economicamente gli studenti universitari e favorire l'accesso allo studio. Una legge che nasce nel solco del pensiero di De Gasperi che invitava a "guardare alla prossima generazione, con coraggio e lungimiranza".

Domenica, la chiusura sarà affidata a un confronto tra ex Presidenti di diverse regioni d'Italia e personalità politiche "per riaffermare il valore di una democrazia solida, attenta alle radici cattoliche e capace di resistere agli eccessi del populismo e degli estremismi".