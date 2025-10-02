ou
Il tentato omicidio a Paternò, due in carcere ed uno ai domiciliari

CronacaCatania

Arrestate dai carabinieri tre persone indiziate, in concorso tra loro, dei reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegali di arma da fuoco e ricettazione. Nei loro confronti è stata emessa una misura cautelare dal gip del Tribunale di Catania.
I fatti risalgono alla sera del 9 dicembre 2024, quando, nel centro cittadino di Paternò, un 56enne del posto venne raggiunto da un colpo di fucile a canne mozze. Le indagini hanno consentito agli investigatori di risalire ai tre che, nel corso di una lite scaturita per un pregresso asserito debito di droga riconducibile al figlio della vittima, avrebbero estratto ed utilizzato sparando, un'arma illegalmente detenuta.
Due indagati sono finiti in carcere ed il terzo ai domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.

