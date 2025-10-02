ou
Modica, in Consiglio approvata mozione sulla sicurezza in città

CronacaRagusa

Il Consiglio Comunale di Modica, nel corso della sua ultima riunione, ha approvato all'unanimità la mozione presentata dai Consiglieri dei gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee, prima firmataria Elena Frasca. La mozione approvata impegna l’Amministrazione ad ampliare un piano di sicurezza urbana, integrato e a lungo termine, in sinergia con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, potenziare il sistema di videosorveglianza sul territorio, avviare progetti di riqualificazione del Centro storico, coinvolgendo attivamente associazioni e comunità straniere e, infine, istituire un Tavolo di monitoraggio periodico sulla sicurezza con tutti i gruppi consiliari.

