Ispica, incendia un'auto parcheggiata in strada: denunciato un 57enne

I Carabinieri della Stazione di Ispica hanno deferito in stato di libertà un 57enne del posto accusato di aver appiccato il fuoco ad una autovettura parcheggiata in strada. In particolare nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica intervenivano in una strada del centro cittadino per una segnalazione di autovettura in fiamme: queste danneggiavano l’auto nella parte posteriore e venivano estinte dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica.

I militari della Stazione di Ispica, anch’essi intervenuti, riuscivano a ricostruire i fatti attraverso la rapida acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona che immortalavano il soggetto nel momento di appiccare l'incendio. I militari dell’Arma stanno indagando sulle motivazioni del gesto.

.