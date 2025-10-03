ou
Palermo, tentò di consegnare telefonino a detenuto: 28 mesi ad avvocato

Siracusa, trovati resti di elefante nano di 200 mila anni fa a Fontane Bianche

CronacaSiracusa

Nel Siracusano, a Fontane Bianche, sono stati scoperti i resti di un esemplare di Paleoloxodon mnaidriensis, un elefante nano vissuto in Sicilia nel Pleistocene tra 200mila e 150mila anni fa.
A segnalare il ritrovamento di un affioramento di diversi resti di macrofauna vertebrata della specie estinta (Adams, 1874) è stato Fabio Branca, geologo dell’università di Catania.
l territorio Ibleo non è nuovo a rinvenimenti analoghi, a pochi chilometri di distanza spiccano i ritrovamenti di alcuni esemplari di Palaeoloxodon, provenienti nella Grotta di Spinagallo, tra cui il più importante è il Palaeoloxodon falconeri, oggi ospitato dal museo di Paleontologia del Dsbga dell’università etnea e nel museo archeologico regionale “Paolo Orsi” di Siracusa. "Questo ritrovamento si trova inserito, pertanto, in un contesto dove ricadono riserve naturali, zone speciali di conservazione e geositi – spiegano gli esperti -. Si tratta di uno scrigno di geodiversità che merita di essere studiato e tutelato al fine di consegnarlo alle generazioni future garantendo una fruizione ecosostenibile".

