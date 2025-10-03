Ragazza del Burundi sarà operata al Civico di Palermo

Joyce, giovane ragazza burundese di 21 anni, parte oggi dal suo Paese per raggiungere Palermo, dove sarà accolta all'ospedale Civico per un delicato intervento neurochirurgico e, successivamente, per un percorso di radioterapia.

Nel suo Burundi, cure così complesse non sarebbero state possibili.

Per questo, l' associazione Onlus "Aiutiamo il Burundi" ha organizzato il viaggio a Palermo "Il nostro ringraziamento va all'ospedale Civico di Palermo, al suo direttore e all'intera equipe medica, per la professionalità, la dedizione e il cuore con cui accoglieranno Joyce.

- dicono dall'associazione - Un grazie speciale va anche all'assessore Regionale alla Sanità della Sicilia, il cui sostegno ha reso possibile questo percorso di speranza".