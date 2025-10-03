Controlli alla Borgata di Siracusa, sorpreso con 18 dosi di cocaina

Si sono conclusi nella tarda serata di ieri i controlli nel quartiere della Borgata voluti fortemente dal Questore Roberto Pellicone e finalizzati a contrastare il degrado urbano e l’illegalità. Insieme agli agenti della Polizia di Stato della Questura di Siracusa, alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania che hanno effettuato controlli su larga scala nelle vie e nelle piazze della zona della Borgata, con il precipuo scopo di innalzare il livello di sicurezza percepita dagli abitanti della zona. Verifiche e controlli sono stati operati, in particolare, negli esercizi commerciali aperti fino a tardi, che vendono alcolici, frequentati da persone italiane e straniere che bivaccano inoperose. Nel corso dei controlli, è stata fermata un’autovettura con a bordo un uomo di 28 anni che, nel corso dell’accertamento, mal celava un certo nervosismo, circostanza che ha spinto i Poliziotti ad operare un’attenta perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare, a carico del ventottenne, un coltello a serramanico, 18 dosi di cocaina e 1,15 grammi di hashish. Nel complesso sono state identificate, nella sola serata di ieri, 91 persone e controllati 57 veicoli.