Palermo, tentò di consegnare telefonino a detenuto: 28 mesi ad avvocato

Regione, stabilizzazione Asu Beni culturali: proclamato lo stato di agitazione

PoliticaPalermoRagusaSiracusa

Ultimatum alla Regione da parte delle segreterie di Cgil, Uil e Ugl: basta promesse, subito la stabilizzazione degli ASU dei Beni culturali e delle Infrastrutture. E i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione.
In una nota, le organizzazioni sindacali denunciano "l’ennesima presa in giro ai danni dei lavoratori ASU dei Dipartimenti Beni culturali e Infrastrutture, cui è stata ripetutamente prospettata come certa e imminente la stabilizzazione prevista dall’art. 10 della L.R. 1/2025, senza che alle parole seguano gli atti conclusivi. Alla luce delle audizioni in V Commissione tra maggio e luglio e degli atti economico-finanziari e delle assunzioni che SAS ha approvato il 9 settembre 2025 e trasmesso, è inaccettabile che l’iter non sia stato già definito. La L.R. 1/2025 autorizza l’assunzione a tempo pieno e indeterminato fino a 258 lavoratori ASU nei siti della cultura e 19 unità del partenariato sociale presso gli uffici regionali, mediante specifico avviso pubblico nelle qualifiche di appartenenza. SAS ha predisposto e inviato la documentazione necessaria approvate dal CdA lo scorso 9 settembre 2025, da lì non si è dato seguito all’iter di stabilizzazione". Secondo quanto denunciano i sindacati, la Presidenza della Regione ha già preso atto delle richieste sindacali, demandando agli assessorati competenti la convocazione del confronto con le parti. Nonostante ciò, permangono ritardi e inerzie amministrative che alimentano sconforto e sfiducia tra i lavoratori, più volte illusi da rassicurazioni mai seguite da provvedimenti esecutivi. Le organizzazioni sindacali preannunciano iniziative di protesta progressive presso la Presidenza della Regione, l’Assessorato dell’Economia e la V Commissione Lavoro, fino a presìdi permanenti qualora non pervengano risposte e atti risolutivi in tempi certi".

