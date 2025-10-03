Ragusa, lavori a sorpresa vicino al Ponte Costanzo: file di auto e disagi

Si rifà il manto di asfalto nei pressi del Ponte Costanzo, tra Ragusa e Modica. Notizia positiva, certo, ma i lavori, secondo quanto riferiscono diversi pendolari che transitano ogni giorno, non sono stati annunciati. Non ci sono neppure comunicazioni riguardanti l'eventuale percorso alternativo sulla vecchia statale 115 che avrebbe evitato lunghe attese al semaforo e file estenuanti a chi doveva recarsi a Ragusa. La mancanza di comunicazione ha creato parecchi disagi, e c'è stato anche chi è arrivato in ritardo nel posto di lavoro. Sarebbe bastata un pò di attenzione in più nei confronti degli automobilisti.