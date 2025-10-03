Volley Modica verso l'avvio ufficiale della nuova stagione

Entusiasmo e impegno per cercare di arrivare nelle migliori condizioni possibili al 25 ottobre, data d'inizio del campionato di serie A3. È questo l'obiettivo principale della Volley Avimecc Modica che alterna sedute di allenamento tra sala pesi, tecnica e tattica. Sabato pomeriggio alle 15,30, intanto, i “Galletti” di coach Enzo Distefano saranno impegnati al “PalaCalafiore” di Reggio Calabria nel secondo allenamento congiunto di questa pre season, con i reggini della Domotek. Dopo quello del “PalaRizza” con Bronte, dunque, i biancoazzurri alzano l'asticella e testeranno la loro crescita con una pari grado che tra gli addetti ai lavori è una delle squadre candidate al salto di serie.