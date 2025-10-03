ou
ULTIME NOTIZIE

Palermo, tentò di consegnare telefonino a detenuto: 28 mesi ad avvocato

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Furto con spaccata a Comiso, misura cautelare per 32enne di Pozzallo

Furto con spaccata a Comiso, misura cautelare per 32enne di Pozzallo

CronacaRagusa

La Polizia di Modica ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 32enne di Pozzallo, ritenuto uno dei due autori del furto, con il metodo della “spaccata”, avvenuto lo scorso 11 febbraio in una gioielleria di Comiso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è ora sottoposto all’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagato è accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.
I fatti risalgono a febbraio, quando due individui svaligiarono la gioielleria. L’immediato intervento delle volanti di Ragusa e del Commissariato di Comiso innescò un lungo inseguimento che si concluse a Pozzallo, dove l’auto dei malviventi fu bloccata. Uno dei due fu immediatamente arrestato, mentre il 32enne riuscì a dileguarsi.
Le successive indagini, condotte dal Commissariato di Modica, hanno permesso di raccogliere elementi sufficienti per identificare e incriminare il fuggitivo, portando all’emissione della misura cautelare.

Potrebbero Interessarti