Mezzo chilo tra marijuana e hashish in casa a Picanello: arrestato a Catania

Con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio la Polizia di Stato ha arrestato a Catania un 26enne. Nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere Picanello, un equipaggio della squadra cinofili, insieme ai cani antidroga Maui e Ares ha ispezionato una palazzina. Giunti al terzo piano, i cani poliziotto hanno indicato insistentemente la porta di un'abitazione e, non appena il padrone di casa ha aperto, hanno raggiunto la stanza del figlio. La successiva perquisizione ha consentito di ritrovare nella camera del 21enne un bidone nascosto in un armadio con 322 grammi di marijuana, nel cassetto del comodino, invece, quattro barattoli di vetro con 112 grammi della stessa sostanza e 15 dosi di hashish per complessivi 38 grammi. All'interno dell'armadio, poi, è stato trovato un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e 10.900 euro, considerata probabile provento dell'attività illecita. Il padre del 26enne ha negato ogni forma di coinvolgimento, dicendo di non essere a conoscenza dell'illecita attività del figlio che si è assunto la piena responsabilità.