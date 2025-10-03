Truffa del 'finto figlio', 4 malviventi denunciati a Piedimonte Etneo

Quattro truffatori che agivano con la tecnica del 'finto parente' sono stati denunciati dai carabinieri. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di una 68enne di Piedimonte Etneo (Catania), che, convinta di aver ricevuto un messaggio urgente dalla figlia, ha effettuato due trasferimenti di denaro, per un totale di quasi 2.000 euro. Dopo aver ricevuto un messaggio, la donna, credendo davvero che la figlia fosse rimasta senza telefono, si è recata in una tabaccheria e ha effettuato un bonifico mediante un QR code che i truffatori le avevano inviato. Solo dopo essere riuscita a parlare realmente con la familiare, la vittima si è resa conto di essere stata raggirata e ha sporto denuncia. I carabinieri, analizzando il flusso di denaro sulle carte prepagate e i conti virtuali utilizzati per trasferire le somme, nonché le utenze telefoniche riconducibili ai truffatori sono risaliti a un uomo di 25 anni residente a Noto (Siracusa), una donna di 52 anni di Frattaminore (Napoli), un 30enne residente a Napoli e ancora una donna di 69 anni residente a Manfredonia (Foggia). Per tutti i componenti della banda è scattata la denuncia.