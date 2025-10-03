Atletica leggera, domenica la quarta edizione del trofeo 'Corri Augusta': 500 podisti in gara

Sono quasi 500 gli iscritti al IV Trofeo Corri Augusta, appuntamento ormai consolidato e atteso del panorama podistico siciliano, organizzato dall'Asd Megara Running con il patrocinio del Comune di Augusta e sotto l'egida FIDAL. La manifestazione, valida come sesta prova del circuito Sicily Bronze Races 2025, è in programma domenica 5 ottobre, con partenza alle 10 da via Pietro Frixa. Tre le distanze in programma. La 10 km (quattro giri da 2,5 km) e la 5 km (due giri da 2,5 km) sono entrambe competitive e inserite nei calendari nazionale FIDAL e internazionale della World Athletics. Spazio poi anche alla Walking 7,5 km (tre giri), aperta a tutti. Il percorso, veloce e omologato, è certificato a livello internazionale.