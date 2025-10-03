ou
ULTIME NOTIZIE

Acate, no ad un presidio sanitario nei pressi del lungomare di Marina

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
Atletica leggera, domenica la quarta edizione del trofeo 'Corri Augusta': 500 podisti in gara

Atletica leggera, domenica la quarta edizione del trofeo 'Corri Augusta': 500 podisti in gara

SportSiracusa

Sono quasi 500 gli iscritti al IV Trofeo Corri Augusta, appuntamento ormai consolidato e atteso del panorama podistico siciliano, organizzato dall'Asd Megara Running con il patrocinio del Comune di Augusta e sotto l'egida FIDAL. La manifestazione, valida come sesta prova del circuito Sicily Bronze Races 2025, è in programma domenica 5 ottobre, con partenza alle 10 da via Pietro Frixa. Tre le distanze in programma. La 10 km (quattro giri da 2,5 km) e la 5 km (due giri da 2,5 km) sono entrambe competitive e inserite nei calendari nazionale FIDAL e internazionale della World Athletics. Spazio poi anche alla Walking 7,5 km (tre giri), aperta a tutti. Il percorso, veloce e omologato, è certificato a livello internazionale.

Potrebbero Interessarti