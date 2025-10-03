La rapina alla Credem di Bagheria, tre banditi finiscono in carcere

I Carabinieri di Bagheria (Palermo), hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere - emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese - a carico di tre persone, un bagherese e due palermitani, tra i 42 e i 56 anni, ritenuti i responsabili della rapina consumata il 28 agosto scorso presso la filiale Credem di Bagheria, via Città di Palermo.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Termini Imerese e, condotte dai militari, hanno permesso in breve tempo "di individuare e ricostruire gli spostamenti dei malviventi che la mattina del 28 agosto hanno fatto irruzione con il volto coperto da maschere in silicone nella filiale Credem di Bagheria e, dopo aver minacciato i dipendenti e gli utenti presenti, si sono fatti consegnare 6.500 euro, per poi darsi alla fuga a bordo di una utilitaria rubata poche ore prima a Palermo".

I tre inoltre, concludono i carabinieri, "stavano pianificando una imminente rapina ai danni di una gioielleria di Bagheria".