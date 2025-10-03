Su un monopattino e senza il casco aggredisce vigile: arrestato a Palermo

In transito in due, su un monopattino, senza casco protettivo per le vie del Centro storico. Non si fermano all'alt della Polizia Municipale e l'uomo alla guida del mezzo aggredisce uno dei due agenti intervenuti. E' accaduto a Palermo.

Un uomo e una donna, palermitani, lui sui vent'anni, lei minorenne, a bordo di un monopattino proveniente dal vicino corso Vittorio Emanuele, sono stati fermati da una pattuglia della Polizia Municipale all'altezza di piazza Villena. Dopo il rifiuto a collaborare e fornire i documenti per la contestazione delle violazioni commesse al Codice della strada, l'uomo alla guida del mezzo fa scendere la ragazza e tenta di scappare, lanciando improperi e sputando contro l'agente che aveva cercato di bloccarne la fuga, posizionandosi davanti al monopattino. Poi lo aggredisce a calci e pugni. Nella colluttazione, che al vigile è costata una prognosi di 7 giorni, anche la body cam che aveva indosso, è stata scaraventata per terra e si è danneggiata. Solo le pattuglie sopraggiunte in soccorso sono riuscite a bloccare l'aggressore, che è finito agli arresti domiciliari per resistenza, lesioni e oltraggio a un pubblico ufficiale.