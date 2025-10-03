Sciopero per Gaza, la Cgil: 2 milioni nelle piazze di 100 città italiane

Autostrade bloccate, tangenziali invase per ore a Roma e Milano nel pomeriggio di oggi, 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Ci sono stati cortei in tutta Italia e stop in tutti i settori con effetti su trasporto pubblico con bus e metro, stop ai treni, impatto su scuola e sanità. Occupata per circa tre ore la tangenziale est di Milano che è ancora chiusa. Due i manifestanti fermati dalle forze dell'ordine in tangenziale e autostrada a Bologna.

"La mobilitazione di oggi è stata un successo: più di 2 milioni di persone sono scese in piazza per partecipare ai cortei che si sono svolti in oltre 100 città italiane per lo sciopero generale nazionale in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali, per fermare il genocidio e a sostegno della popolazione di Gaza" comunica la Cgil. "In 300mila hanno percorso le vie della Capitale. Secondo i dati pervenuti finora, l'adesione media nazionale allo sciopero generale si attesta intorno al 60%".

Dopo un'intera giornata di mobilitazione, è tornato a sfilare a Torino il corteo pro Palestina. Da piazza Castello alcune migliaia di persone stanno muovendosi verso la periferia nord del capoluogo piemontese al grido di 'Torino sa da che parte stare'.