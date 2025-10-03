Acate, no ad un presidio sanitario nei pressi del lungomare di Marina

Cosa ne sarebbe della sbandierata valorizzazione di Marina di Acate sotto il profilo turistico ed economico se un presidio sanitario venisse realizzato alla fine del lungomare in direzione di Scoglitti? Sotto i riflettori dell’opposizione una delibera di Giunta del 22 settembre scorso che incarica il responsabile dell’Ufficio Tecnico di avviare una trattativa con i proprietari di un’area, già locata dal Comune, per destinarla a servizi e attrezzature per finalità pubbliche diverse.

Altri dettagli non si conoscono, ma per i consiglieri di Acate al Centro e della Lista Caruso, qualcosa si muoverebbe, solo voci, sospetti, bene inteso, ma un secco no già si alza : “Concedere gratuitamente terreni comunali per installare un presidio sanitario di container all’aperto nel cuore di Marina di Acate - spiega l’ex assessore Giuseppe Raffo - rischia di trasformare il nostro lungomare in un campo profughi visibile a tutti, un presidio senza alcuna garanzia di durata e con costi a carico del Comune, oggi in crisi economica e impegnato in un piano di riequilibrio. Noi riteniamo che questa non sia la strada giusta: container precari all’aperto, visibili anche dal lungomare, difficili da gestire nel tempo, spreco di risorse comunali già limitate e preziose, vincoli sui terreni comunali senza limiti temporali”.

Per Raffo un soluzione ci sarebbe: “Facilitare l’accesso dei residenti ai presidi sanitari già esistenti e funzionanti nei comuni vicini (Comiso, Vittoria, Ragusa), senza gravare sul bilancio del nostro Ente.

Per questo chiediamo alla presidente del Consiglio, Cristina Cicero, che la decisione non sia lasciata solo alla Giunta o al sindaco, ma passi al Consiglio comunale, nella massima trasparenza e con il pieno coinvolgimento della cittadinanza. Marina di Acate merita servizi sanitari veri e stabili, una guardia medica o un “ospedaletto” ben strutturato all’interno di un immobile idoneo, non un accampamento all’aperto che deturpa il nostro lungomare. E se davvero questa è una “grande idea”, allora il indaco la proponga a Costa Fenicia, dove trascorre le estati!”.

Per l’ex primo cittadino Giovanni Caruso, che ha replicato duramente alle accuse di immobilismo nei suoi due mandati, mossegli dal sindaco Gianfranco Fidone, se dovesse tradursi in realtà un progetto di collaborazione con Emergency nella zona densamente abitata e solitamente adibita ad attività ricreative, le abitudini dei villeggianti dovrebbero radicalmente cambiare: “Ora qualcuno mi darà del razzista, ma è sotto gli occhi di tutti che quest’estate, nessuno si è sentito sicuro di passeggiare nel tratto che va dalla piazzetta al lato opposto del lungomare”.