Medio Oriente, Hamas: siamo pronti ai negoziati e a liberare gli ostaggi

Scontro tra furgone e auto sulla statale 194 Modica-Pozzallo: due feriti
CronacaRagusa

Due feriti a causa di un incidente verificatosi nel pomeriggio sulla statale 194 Modica-Pozzallo. Per cause da accertare si sono scontrati un furgone e un'auto. I due conducenti sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. le loro condizioni sono in fase di valutazione da parte dei medici. Sul luogo dell'incidente, oltre all'ambulanza del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica e una pattuglia della Polizia locale di Modica che dovrà accertare la dinamica dello scontro ed eventuali responsabilità. Traffico rallentato nella zona.

