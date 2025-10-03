ou
Augusta, incidente mortale sulla statale 114: perde la vita un 60enne

CronacaCataniaSiracusa

Un sessantenne è morto nel tardo pomeriggio in un incidente stradale verificatosi sulla statale 114 Catania-Siracusa, in territorio di Augusta. Dai primi riscontri si tratterebbe di un incidente autonomo causato da un malore del conducente di una vettura che si è schiantata contro il guard rail. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco.

