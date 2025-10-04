Ad Acate e a Macconi altri 27 impianti di videosorveglianza

Sicurezza ad Acate, si accelera con l’imminente installazione di 27 telecamere nel centro abitato e a Macconi. Arriva una prima risposta dell’Amministrazione Comunale. Per il sindaco Gianfranco Fidone un grande risultato, ma solo il primo passo: “Saranno disseminate tra gli ingressi cittadini, i punti nevralgici come scuole e la frazione marinara. Con questo intervento restituiamo ad Acate un livello di sicurezza degno di una comunità che guarda al futuro. Colmiamo un vuoto inaccettabile visto che il nostro Comune era rimasto ormai tra i pochi in Sicilia a non avere un impianto di videosorveglianza. Fino a ieri Acate aveva un primato negativo sul fronte della sicurezza. Una condizione inaccettabile, che abbiamo affrontato con determinazione sin dal nostro insediamento. Oggi, con soddisfazione, possiamo dire che questa lacuna sta per essere colmata. Il progetto, che sarà completato in tempi brevi, dovrebbe garantire una copertura efficace di tutte le zone, ma è solo il primo step di un piano più complesso ed efficace: “Abbiamo già messo in cantiere - conclude Fidone - progetti ben più consistenti, a partire dalla nostra partecipazione a un bando da 150.000 euro per potenziare ulteriormente i sistemi di sicurezza e di controllo del territorio”.