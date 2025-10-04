Litiga col fidanzato e si lancia dall'auto in corsa: è grave a Caltanissetta

Nel tardo pomeriggio una giovane di 19 anni è stata trasporta in elisoccorso dall'ospedale di Piazza Armerina (Enna) al Sant'Elia di Caltanissetta per una grave emorragia cerebrale dovuta a un trauma cranico.

Secondo le prime informazioni, non ancora confermate, la ragazza stava litigando con il fidanzato in auto quando, improvvisamente, avrebbe aperto lo sportello lanciandosi dal veicolo in corso.

Attualmente è in sala operatoria per un intervento di neurochirurgia. La ragazza è studentessa ed è figlia di un operaio. L'incidente sarebbe avvenuto in una strada del quartiere Casalotto a Piazza Armerina (Enna). Dopo un prima passaggio nell'ospedale ennese considerate le gravi condizioni della paziente i medici hanno deciso di trasferirla con l'elisoccorso nel nosocomio di Caltanissetta. Il fidanzato della giovane, di 20 anni, è stato sentito dalla polizia. Secondo il suo racconto i due avrebbero litigato in automobile, la ragazza voleva scendere dall'auto ma lui le avrebbe detto "no ti accompagno a casa". In quel momento con l'auto in movimento la diciannovenne avrebbe aperto lo sportello e si sarebbe gettata sull'asfalto sbattendo la testa.