Pallavolo, ultimo allenamento congiunto preseason per Melilli: a Modica test utile con la PVT

Ultimo test congiunto per Melilli Volley prima dell’inizio del campionato di serie B2. A distanza di 9 giorni, la squadra di coach Scandurra ha “restituito” la visita alla Pvt Modica. Le due formazioni infatti si erano allenate insieme lo scorso 24 settembre al Pala-Melilli. Nel mezzo, per le neroverdi, il doppio allenamento condiviso con Bronte, prima a Ragalna e poi al palazzetto di via Gorizia. Verifiche sul campo utili per capitan Minervini e compagne per migliorare l’intesa tra i ruoli e perfezionare la condizione atletica.

Quello di venerdì con una squadra di B1, è stato un test impegnativo per le siracusane, che hanno giocato davanti ad un pubblico che ha fatto sentire la sua presenza, con un manipolo di tifosi organizzati locali che ha incitato a gran voce le proprie beniamine, sventolando bandiere rossoblù e creando un clima partita abbastanza caldo, seppur piacevole. Un tifo appassionato e corretto che ha dato un’ulteriore spinta alle giocatrici delle due squadre. Il tecnico Scandurra ha fatto ruotare tutte le atlete a sua disposizione, ricevendo indicazioni importanti. C’è ancora qualche dettaglio tecnico-tattico da limare in vista dell’inizio di un torneo che si preannuncia molto interessante.

Adesso tre giorni di riposo per le neroverdi, che si ritroveranno martedì mattina per la seduta pesi in palestra. Nel pomeriggio, prima il video e poi l’allenamento tecnico al palazzetto dello sport. Sarà il primo giorno della settimana che porterà all’atteso debutto interno di sabato 11 ottobre alle 18 con Bronte