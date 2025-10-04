Siracusa, rubava in un Centro commerciale: 29enne arrestato

Le indagini condotte nell’immediatezza dell’arresto del ventinovenne per il possesso illegale di materiale esplodente, operato dagli agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, giorno 30 settembre avevano indirizzato gli inquirenti sulla giusta direzione allorquando l’uomo, già conosciuto alle forze di polizia, sin da subito, era stato riconosciuto anche come possibile autore dei furti perpetrati all’interno di un esercizio commerciale del centro storico, le cui immagini furono diffuse da alcuni social media siracusani. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, e dai successivi approfondimenti corroborati da una piena corrispondenza dell’abbigliamento in possesso dell’arrestato, perfettamente identico a quello indossato dal ladro nel corso del furto, gli uomini diretti dal Dott. Garro hanno denunciato il ladro all’Autorità Giudiziaria competente con un’informativa dettagliata.