Il Palermo dopo due pareggi torna alla vittoria: colpaccio al 'Picco' di La Spezia

Il Palermo espugna il 'Picco' tornando alla vittoria dopo due pareggi e conquistando, almeno per una notte, la vetta solitaria della classifica. Lo Spezia inizia con grande verve, ma il Palermo riparte bene e si rende subito pericoloso con Le Douaron e Pohjanpalo. Rispondono i padroni di casa con Kouda, il cui sinistro finisce fuori di poco. La gara prosegue con molto agonismo sino al gol del vantaggio, lo segna Pohjanpalo sfruttando un tocco di testa di Le Douaron e anticipando il portiere in uscita. Prima della fine del tempo Soleri non arriva su un crossi invitante di Vignali. Ad inizio ripresa Inzaghi toglie il nervoso Diakitè che aveva già sostituito Bani, infortunatosi al minuto 22. Il Palermo riesce a controllare il gioco, sino al raddoppio che arriva al 13' sempre sugli sviluppi di un corner con Pierozzi che anticipa tutti e mette in rete di testa. La partita sembra in mano agli ospiti, ma i cambi di D'Angelo rivitalizzano lo Spezia che nel finale segna sugli sviluppi di un rigore che Esposito si fa parare, ma Lapadula ci crede calcia in porta e la deviazione di Giovane fa vivere 5 minuti di brividi ai rosanero. Vlahovic va vicino al gol nel recupero, ma finisce così, per lo Spezia una posizione di classifica inaspettata ma delicata.