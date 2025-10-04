Oncologia ritorna a Siracusa in un reparto ristrutturato dell'Umberto I°

Da lunedì 6 ottobre, il reparto di Oncologia dell'Asp di Siracusa tornerà pienamente operativo nella sua sede originaria, al piano terra dell'ospedale Umberto I, in locali che sono stati interamente ristrutturati e riqualificati secondo i più avanzati princìpi di umanizzazione dei luoghi di cura. Completati i lavori di adeguamento degli spazi che per quasi quattro anni, a causa dell'emergenza Covid, hanno ospitato temporaneamente il Pronto Soccorso.

"Il risultato è il mantenimento, da parte del direttore generale Alessandro Caltagirone, di un impegno preso e onorato con la cittadinanza - si legge in una nota dell'Asp -. Il trasferimento dei pazienti attualmente ricoverati avverrà nella serata di domenica. Lunedì mattina, il reparto sarà subito operativo con l'avvio delle attività sanitarie di poltrona e degenza".

Il direttore generale dell'Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone esprime "viva soddisfazione per la conclusione dell'intervento".

"Oggi - afferma - restituiamo alla comunità un punto di riferimento fondamentale per la cura oncologica. Non si tratta di un semplice rientro, ma della restituzione di un diritto alla cura in un ambiente che è esso stesso terapeutico, concepito per il benessere della persona. Ogni azione è stata guidata dall'urgenza di rispondere alle aspettative degli utenti. L'impegno per una qualità strutturale ed estetica senza compromessi ha richiesto il tempo necessario per assicurare alla cittadinanza un reparto di vera eccellenza. Questo è un successo di squadra - prosegue il manager -. Assieme ai direttori sanitario e amministrativo Salvatore Madonia e Ornella Monasteri, ringrazio il dottore Paolo Tralongo e tutti i suoi collaboratori, le direzioni medica e amministrativa dell'ospedale e tutte le Unità operative aziendali, Uffici e personale che si sono spesi per aver lavorato con dedizione e rapidità. La sinergia di tutti ha reso possibile questo importante traguardo tanto atteso per la salute pubblica del territorio".

"Il progetto di riqualificazione è stato guidato da un approccio human-centered e fondato sull'Evidence-Based Design, che dimostra come l'ambiente fisico influenzi positivamente il benessere psicofisico e il decorso clinico. L'obiettivo è stato trasformare l'ambiente ospedaliero in uno spazio che richiami il senso di "casa": caldo, accogliente e pensato per offrire intimità e sicurezza", si legge ancora nella nota.

Il nuovo reparto di Oncologia include dieci posti letto ordinari per la degenza, due posti letto dedicati al day hospital, una grande sala infusionale con dieci postazioni dedicate alle terapie, progettate per garantire massimo comfort, privacy e un monitoraggio continuo.

Venerdì 24 ottobre il nuovo reparto di Oncologia sarà visitato dall'assessore regionale della Salute Daniela Faraoni.