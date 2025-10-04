Litiga con la madre a Vittoria, la polizia gli trova la 'coca': denunciato

ou
Flotilla, presidio della Flai Cgil al porto di Augusta

CronacaRagusa

Il Commissariato di Vittoria ha denunciato in stato di libertà un quarantenne, per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. La volante del Commissariato è intervenuta presso una abitazione della periferia di Vittoria, in quanto era in corso una lite tra l’indagato e la propria madre convivente; gli operatori della Polizia di Stato hanno riportato la situazione alla calma e quindi, avendo fondato motivo di ritenere che l’uomo, noto per i suoi pregiudizi, celasse della sostanza stupefacente, hanno proceduto ad un controllo dell’appartamento. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un involucro, contenente 13 grammi di cocaina, e un bilancino elettronico di precisione, materiale che è stato sottoposto a sequestro. All’esito dell’attività, il predetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa

