Catania, voleva prelevare con un bancomat rubato:bloccato dagli agenti

È stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato mentre tentava di prelevare denaro in uno sportello bancario con un bancomat rubato. L’uomo, un pregiudicato catanese di 35 anni, è andato su tutte le furie non appena ha compreso che i poliziotti stavano per fermarlo.

Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania l’hanno notato, poco prima, aggirarsi nei pressi di via Garibaldi in modo sospetto e, conoscendolo per i suoi numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, lo hanno seguito fino a Piazza Federico di Svevia, dove l’uomo, accortosi della loro presenza, ha tentato di far perdere le proprie tracce. Tuttavia, i poliziotti lo hanno incrociato di nuovo in via Garibaldi. Il 35enne è stato visto uscire da un portone per dirigersi verso uno sportello bancario per effettuare dei prelievi. A quel punto, gli agenti sono intervenuti, fermando l’uomo che ha cominciato ad aggredirli con calci, pugni e spintoni, provocando alcune ferite ad uno di loro. In pochi istanti, i poliziotti delle volanti hanno riportato la situazione alla calma, bloccando il pregiudicato che è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo è stato sottoposto a controllo e, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di due carte di pagamento che erano state rubate qualche giorno prima ad una donna, le stesse carte che stava tentando di usare indebitamente per fare bancomat.

Per questa ragione, il pregiudicato catanese è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato dei fatti il PM di turno presso il Tribunale di Catania, il 35enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato per direttissima.

bloccatoIl giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.