Dc, Festa dell'Amicizia a Ribera: Schifani presente al taglio del nastro

Ha preso ufficialmente il via, a Ribera, nell'agrigentino, la terza edizione della Festa dell'Amicizia. A tagliare il nastro, come ormai consuetudine, è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Subito dopo, è stata inaugurata presso la chiesa Maria Santissima del Rosario, la mostra fotografica "Servus inutilis. Alcide De Gasperi e la politica come servizio". L'evento è promosso dalla Fondazione De Gasperi e dalla Fondazione Meeting per l'Amicizia fra i Popoli ETS, in occasione del 70^ anniversario della scomparsa dello statista. All'inaugurazione era presente Calogero Mannino.

"La figura di Alcide De Gasperi è più viva che mai - dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC - ed è straordinaria l'attualità del suo pensiero. Sta a noi mettere in atto i suoi insegnamenti e percorrere la strada che ha tracciato. Anche attraverso questa mostra emerge la sua visione della politica come servizio, del perseguimento del bene comune e dello spirito di servizio. Ed è per questo che voglio invitare tutti, soprattutto i giovani, a visitare la mostra nella quale viene sintetizzata la sua esperienza politica, umana e cristiana dalla quale dobbiamo prendere insegnamento".

La mostra, attraverso totem multimediali e pannelli iconografici, vuole accompagnare il visitatore alla scoperta dell'uomo Alcide De Gasperi attraverso le sue parole e le testimonianze scritte di quanti lo hanno conosciuto.

La serata non si è limitata alla celebrazione. Schifani ha pure incontrato gli agricoltori di Ribera, preoccupati per la grave crisi che sta colpendo il settore. Il presidente ha ascoltato le istanze del territorio, promettendo attenzione e interventi mirati per sostenere una delle filiere più identitarie dell'economia siciliana. Non sono mancati riferimenti alle fibrillazioni in giunta, emerse dopo il rinnovo dell'incarico alla direzione strategica della sanità regionale affidata a Salvatore Iacolino.

Schifani ha definito la scelta "tecnica", frutto di una indicazione dell'assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, sottolineando come simili decisioni siano sempre state adottate in passato anche in altri assessorati, nel rispetto delle competenze e delle prerogative istituzionali. Per quanto riguarda i "mal di pancia" di FdI, il governatore ha minimizzato, sicuro che ci sarà un chiarimento. La serata a Ribera, conclusasi con il concerto di Fausto Leali, che Schifani ha molto apprezzato, ha dunque rappresentato un momento di tregua, ma anche di confronto e rilancio, tra politica, territorio e visione di governo.