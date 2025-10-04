Trump incalza Hamas: 'Fate in fretta', i negoziati in Egitto

Prima fragile tregua a Gaza da inizio anno, dopo il sì condizionato di Hamas al piano di pace di Donald Trump e la frenata di Israele ai combattimenti.

A pochi giorni dal secondo anniversario degli attacchi del 7 ottobre e di quasi due anni di guerra con 67 mila palestinesi uccisi, le crescenti possibilità di una svolta saranno ulteriormente negoziate da lunedì a Sharm el-Sheik. Al tavolo le delegazioni di Hamas e di Israele, guidata dal ministro per gli Affari Strategici Ron Dermer, l'inviato speciale Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff e Jared Kushner, il genero del tycoon. La presenza degli americani sottolinea la determinazione di Trump nel finalizzare un risultato che, come ha sottolineato lui stesso, va oltre Gaza e riguarda "la pace tanto attesa in Medio Oriente". Un'occasione storica per stabilizzare la regione e allargare gli accordi di Abramo.