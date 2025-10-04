Imbrattata a Roma la statua di Giovanni Paolo II, l'ira di Meloni

Una scritta "fascista di m..." accompagnata dal simbolo della falce e martello. Imbrattata la statua di papa Giovanni Paolo II, a pochi metri dall'ingresso principale della stazione Termini a Roma.

A notare la frase, scritta in nero all'interno del mantello del monumento che ritrae Wojtyla, sono stati i carabinieri al termine del presidio a sostegno della popolazione palestinese allestito lo scorso 26 settembre. I militari hanno attivato subito le procedure per la rimozione delle scritte e avviato accertamenti per risalire ai responsabili. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza di zona.

Un episodio che ha sollevato lo sdegno della premier Giorgia Meloni. "Dicono di scendere in piazza per la pace, ma poi oltraggiano la memoria di un uomo che della pace è stato un vero difensore e costruttore" attacca la presidente del Consiglio, definendolo "un atto indegno commesso da persone obnubilate dall'ideologia, che dimostrano totale ignoranza per la storia e i suoi protagonisti". Il Campidoglio ha già attivato l'Ufficio decoro che provvederà a pulire la statua nelle prossime ore.