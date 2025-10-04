ou
Toscano avverte il Catania: "Il Siracusa? Nei derby i valori si azzerano"

Un milione a Roma a manifestazione Pro Pal, scontri con la polizia: 11 fermati

Fatti&Notizie

Un corteo di centinaia di migliaia di persone ha sfilato pacificamente per alcune ore a Roma gridando 'Stop al genocidio' lungo il percorso prestabilito, da Porta San Paolo a San Giovanni.
Al calar del sole, si è però staccato un gruppo di alcune centinaia di incappucciati che hanno deviato il percorso per avvicinarsi ai palazzi istituzionali. E' terminata con scontri, barricate, cassonetti in fiamme e anche un'auto incendiata la mobilitazione nazionale per la Palestina del primo sabato di ottobre nella Capitale.
Le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, hanno a più riprese utilizzato lacrimogeni per disperdere i manifestanti che lanciavano verso di loro bottiglie di vetro e petardi. Saranno circa duecento gli identificati per i disordini. Per la Questura si tratta di appartenenti ai collettivi antagonisti. Al momento sono undici i fermati, la cui posizione è ora al vaglio.
Ad esprimere un "sentito ringraziamento alle forze dell'ordine per il lavoro straordinario svolto in questi giorni complessi, nonostante abbiano dovuto fronteggiare aggressioni, lanci di oggetti e tentativi organizzati di scontro" è stata la premier Giorgia Meloni. "La mia vicinanza va a tutti gli agenti rimasti feriti - ha detto - la loro professionalità e il loro coraggio rappresentano un presidio indispensabile per la sicurezza della nostra Nazione".

