Toscano avverte il Catania: "Il Siracusa? Nei derby i valori si azzerano"

SportCataniaSiracusa

Alla vigilia del derby Catania-Siracusa, l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha parlato in conferenza stampa analizzando le insidie della gara e la voglia della sua squadra di tornare protagonista dopo il pareggio di Cerignola.
“Partita difficile come tutte in questo girone – ha dichiarato Toscano –. Nei derby i valori si azzerano, non bisogna guardare la classifica dei nostri avversari ma le prestazioni che hanno fatto in queste gare. Il Siracusa ha voglia e motivazioni, gioca a viso aperto, uomo contro uomo sin dalla costruzione dal basso. Noi dovremo essere bravi a sfruttare le situazioni di svantaggio che loro si creeranno. Chi avrà più fame e testa fredda potrà portare la partita sui propri binari.”
Sul fronte infortuni e disponibilità, l’allenatore rossazzurro ha spiegato che “con l’organico al completo hai più possibilità e qualità da sfruttare. Caturano sarà disponibile, mentre Forte è in una situazione al limite: ha forzato oggi e vuole essere della partita, vedremo domani. A Cerignola abbiamo dovuto rimodulare tanto dopo il suo infortunio, ma la squadra vuole tornare ad essere protagonista e vincente.”

