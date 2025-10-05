Portopalo, spegnevano un rogo: aggrediti 3 volontari della Protezione civile

Venerdì di violenza inaudita a Portopalo di Capo Passero dove tre volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, sono stati aggrediti mentre erano impegnati nello spegnimento di un incendio di sterpaglie divampato nei pressi di un’attività commerciale e di alcune serre. Il fatto si è verificato in contrada Pagliarello.

A colpire i volontari sarebbe stato il presunto proprietario del terreno interessato dal rogo. L’uomo avrebbe sferrato calci e pugni con tale violenza da causare la frattura della mandibola a uno dei volontari, mentre gli altri due hanno riportato lesioni più lievi. Così riferisce la sindaca, Rachele Rocca.

Non pago dell’aggressione, il responsabile si sarebbe poi spostato in centro, nei pressi del Palazzo Comunale, continuando a cercare i volontari per un nuovo scontro. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.