Avanti popolo degli sporcaccioni: a Floridia è un brutto malcostume

Scaricare l'immondizia in strada a Floridia è oramai un brutto malcostume. Gli sforzi dell'ammnistrazione ad oggi non hanno sortito gli effetti sperati. C'è chi impunemente semina la spazzatura per strada scambiandola, si fa per dire, come se la depositasse nel Centro di raccolta. Documetiamo in una foto come un automobilista percorre la zona artigianale, arresta il veicolo ed apre il portabagagli. Non curante della presenza di telecamere, abbandona la spazzatura per strada. Oppure un autocarro con inerti e materiale ferroso che transita a pieno carico sempre nella zona artigianale. C'è da chiedersi: dove abbandonerà i rifiuti? A Floridia serve il pugno di ferro per arginare questa perenne vergogna.