Catania, tenta di rubare uno scooter con un complice: arrestato

Ha tentato di rubare un motociclo parcheggiato in strada insieme ad un complice, ma il 18enne, protagonista di questa vicenda, è stato fermato e arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Nel corso dei servizi di pattugliamento del territorio, gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, transitando in via Santa Maria la Grande, hanno notato due giovani accovacciati su uno scooter parcheggiato in strada. Insospettiti da quella scena i poliziotti hanno deciso di avvicinarsi per effettuare i necessari controlli. Giunti a qualche metro di distanza, gli agenti hanno subito compreso che i due stavano tentando di rubare lo scooter. Non appena si sono resi conto della presenza dei poliziotti con uno scatto fulmineo i giovani hanno tentato di fuggire. Nonostante gli agenti li abbiano immediatamente rincorsi uno dei due è riuscito a dileguarsi per le vie limitrofe, mentre l’altro, il 18enne, è stato bloccato nel tentativo di portare via il motociclo, al quale aveva già rotto il bloccasterzo e infranto il paravento. Da accertamenti eseguiti nelle banche dati in uso alle forze dell’ordine, gli agenti hanno appurato che il giovane, già da un paio di mesi, si era allontanato da una comunità dove è stato collocato, con provvedimento del Tribunale, per l’esecuzione della messa alla prova. La proprietaria del motoveicolo, immediatamente rintracciata, si è recata sul posto per formalizzare querela. In considerazione di quanto accaduto, il 18enne è stato arrestato per tentato furto aggravato. Informato il Pubblico Ministero, questi ha disposto l’immediata liberazione del giovane e il ricollocamento in comunità, in attesa del giudizio di convalida dinanzi al Gip.