Polemica su Hub sanitario a Marina di Acate, il sindaco: c'è chi diffonde falsità

PoliticaRagusa

Sarebbero “notizie false, confuse e fuorvianti quelle emerse nelle ultime ore” sul presidio sanitario che dovrebbe sorgere a Marina di Acate. Il sindaco di Acate Gianfranco Fidone chiarisce: “ Sorgerà un hub sanitario territoriale: stiamo potenziando i servizi in collaborazione con l’ASP di Ragusa ed Emergency. Porteremo quindi nuovi servizi sanitari di cui potranno fruire tutti, senza distinzione alcuna. I locali che ospiteranno saranno i prefabbricati che costituivano il triage dell'ospedale di Vittoria.
Ovviamente c’è chi, per tentare goffamente di mettere in cattiva luce l’amministrazione, specula propalando notizie false: non sorgerà alcuna struttura di accoglienza per migranti. La destinazione della struttura che sta sorgendo ha obiettivi chiari che sono quelli di potenziare l’assistenza sanitaria a costo zero per le casse del Comune”.
Saranno attivi servizi quali ambulatori, prevenzione e screening, vaccinazioni, supporto agli anziani e ai diversamente abili : “Ciò quindi si traduce – per il sindaco di Acate - in nuovi servizi per il territorio, segno che stiamo investendo sulla salute di tutti, portando servizi più vicini, più veloci e più umani. Diffondere notizie non veritiere danneggia il territorio che, invece, cresce con nuovi servizi riqualificando Marina di Acate per fare vivere nelle migliori condizioni i residenti per tutto l’anno”.
Ulteriori chiarimenti, a cominciare dalla localizzazione del centro sanitario, che ospiterà la Guardia Medica saranno forniti prossimamente dall’amministrazione comunale, ma nei social abbondano i post improntati alla perplessità. Per il Circolo di Acate di Fratelli d’Italia non sarebbero giustificati gli allarmismi. Solo “fake news”, è scritto in un documento.

