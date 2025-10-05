ou
Tenta furto di rame al Monastero dei Benedettini, denunciato a Catania

Conclusa a Ribera la dell'Amicizia, Cuffaro: torniamo ad umanizzare la politica

PoliticaAgrigentoPalermo

Si è conclusa con l'incontro "La politica tra passato e
presente" la terza edizione della Festa dell'Amicizia della Democrazia
Cristiana. Presenti: l’On. Roberto Formigoni, ex Presidente della
Regione Lombardia; Giuseppe Scopelliti, ex Presidente della Regione
Calabria; l’On. Francesco Storace, ex Presidente Regione Lazio; l’On.
Rosario Crocetta, ex Presidente Regione Siciliana; l’On. Claudio
Durigon, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
l’on. Totò Cuffaro, Segretario Nazionale Democrazia Cristiana, ex
Presidente della Regione Siciliana.
"Il messaggio che abbiamo lanciato in questi tre giorni di Festa -
dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC - è quello di
umanizzare la politica, dobbiamo
promuovere la persona umana. Il concetto fondamentale e che dobbiamo
perseguire è quello del bene comune, attenzionando i più fragili. Nella
politica oggi si assiste ad uno scontro eccessivo e dobbiamo invertire
questa tendenza; la politica deve essere contrapposizione ideale e non
di forza".
"Anche quest'anno il popolo della DC è stato presente in massa da tutta
Italia - dichiara l'on. Carmelo Pace, capogruppo DC all'Ars-. Dai sette
tavoli tematici sono emerse diverse idee e progetti sui quali lavorare
fin da domani. La politica è dialogo, incontro e condivisione ed è
quello che la DC ha messo in pratica anche quest'anno".

