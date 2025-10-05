ou
ULTIME NOTIZIE

Tenta furto di rame al Monastero dei Benedettini, denunciato a Catania

Comiso, incendio distrugge due auto a Pedalino: c'è l'ipotesi del dolo

CronacaRagusa

Incendio di probabile origine dolosa, a Pedalino, la scorsa notte: ha distrutto due automobili mettendo in pericolo una coppia di anziani. L’allarme è scattato in via Luigi Capuana, mobilitando i vigili del fuoco da Vittoria, dal distaccamento aeroportuale di Comiso e un’autobotte da Ragusa.
Il rogo, divampato intorno all'una, ha coinvolto una Fiat Punto a metano e una Omoda 5 a GPL, parcheggiate proprio sotto il balcone di un’abitazione. Le fiamme, alte e alimentate dagli impianti a gas delle vetture, hanno danneggiato gravemente il prospetto della casa, creando una colonna di fumo che ha invaso anche le abitazioni vicine.
La situazione più critica ha riguardato i due coniugi residenti nella casa più vicina all’incendio, rimasti bloccati all’interno a causa delle fiamme che impedivano loro l’uscita. I vigili del fuoco, con un’azione tempestiva e coraggiosa, sono riusciti a raggiungerli utilizzando una scala per entrare dal balcone. Una volta in salvo, la coppia è stata fatta spostare sul terrazzo, lontano dai fumi tossici. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare assistenza medica ai coniugi: le loro condizioni non hanno richiesto il ricovero ospedaliero. Oltre alle auto, l’incendio ha causato danni anche alla linea elettrica dell’Enel. Indagini in corso per accertare l'origine dell'incendio.

