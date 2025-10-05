ou
Sospesa per 7 giorni l'attività di un Centro scommesse a Caltagirone

CronacaCatania

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l'attività di un centro scommesse a Caltagirone, in quanto, così come emerso dai diversi controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza, diventato un ritrovo abituale di pregiudicati. A notificarlo al gestore sono stati i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone che hanno apposto i sigilli dopo aver effettuato più accertamenti in un ampio arco temporale.

