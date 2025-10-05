Calcio, Eccellenza. Il Modica torna al successo con la Rosmarino: finisce 2 a 0 con doppietta di Asero

Un Modica voglioso di imporre il suo gioco e di riscattare la sconfitta di Avola di domenica scorsa ha battuto con il più classico dei risultati la Rosmarino grazie ad una doppietta di Asero. Il primo gol, al 40', con un diagonale chirurgico dal vertice sinistro dell'area ospite, mentre il secondo è da "dividere" con Bonanno, che ha inventato un assist delizioso per il compagno. La Rosmarino si è dimostrata squadra veloce e pericolosa fino alla tre quarti ed ha impegnato la difesa del Modica con veloci ripartenze. E' capitolata sul finire del primo tempo grazie all'intuizione e la caparbietà di Asero nel difendere un pallone che si è infilato all'angolino basso della porta ospite senza che il portiere potesse intervenire. Ottima la prestazione dell'estremo difensore ospite che ha murato, almeno in un paio di occasioni, gli attaccanti modicani. La partita ha confermato, qualora ce ne fosse bisogno, il livellamento verso l'alto di questo campionato di Eccellenza che, nel girone B, ha quattro/cinque squadre in grado di lottare per il primo posto.