Tenta furto di rame al Monastero dei Benedettini, denunciato a Catania

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato per tentato furto di cavi di rame un 34enne, già noto alle forze dell'ordine, residente a Catania.

L'uomo aveva tranciato sei spire di cavi elettrici contenenti rame del Monastero dei Benedettini. Sul posto i militari hanno preso contatti con una guardia giurata, incaricata della vigilanza ed allertata per rumori provenienti all'interno della struttura uditi da un altro collega con il quale avevano poi fatto un giro d'ispezione per poi trovare davanti all'ingresso sul retro i cavi e il 34enne. Il responsabile dell'edificio, rintracciato telefonicamente, ha raggiunto il monastero, verificando poco che dai locali del sottotetto che si affaccia su piazza Vaccarini, mancava il materiale in argomento, a servizio dei vani cucina settecenteschi e del museo dove era stato danneggiato l'impianto di climatizzazione a servizio, rendendolo inutilizzabile.