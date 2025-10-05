Siracusa, è sempre notte fonda: il Catania vince facile il derby di Sicilia

Troppo facile per il Catania vincere il derby contro il Siracusa. Non c'è voluto molto tempo a capirlo con i rossazzurri che hanno faticato meno del previsto per rifilare due gol all'ex Farroni. Per gli azzurri di Turati non si intravedono spiragli, nè margini di miglioramento in questa stagione nata male e che prosegue nel peggiore dei modi. Il Siracusa dopo 7 giornate è ultimo in classifica e con prospettive più nere che rosee. Non poteva essere il Siracusa a misurare la forza degli enei di Mimmo Toscano che nel derby non hanno mai rischiato.

Al Catania servono soltanto 5 minuti per passare in vantaggio. Lunetta apre le danze sfruttando un recupero di Di Tacchio e firmando l’1-0. Nel secondo tempo è Ierardi, con il suo terzo centro stagionale, a chiudere definitivamente i conti. Nel mezzo, tante occasioni e una gestione saggia del vantaggio, impreziosita da un cambio di modulo in corsa che ha permesso ai rossazzurri di difendere con ordine e ripartire con lucidità. Il Catania ritrova così vittoria e fiducia, in un derby che conferma la crescita della squadra e la mano di Toscano nel ridare equilibrio e identità a un gruppo che ha saputo soffrire, colpire e infine amministrare. Importante il ritorno in campo di Caturano, all'esordio.

Per il Siracusa è sempre notte fonda.