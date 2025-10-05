Bombe su Leopoli, paura sul treno con 110 pacifisti italiani

Un'altra notte di terrore in Ucraina, bersagliata da 50 missilie 500 droni russi con un bilancio di almeno cinque morti. Sotto attacco anche la regione occidentale di Leopoli, al confine con la Polonia, con Varsavia che ha fatto decollare i jet per proteggere il proprio spazio aereo. Paura per 110 pacifist iitaliani a bordo di un treno che attraversava la regione durante i raid. 'Attorno a noi c'erano continue esplosioni, cielo illuminato a giorno, incendi e tantissimi colpi di contraerea',racconta uno di loro. 'Manca una risposta degna di Usa e Europa, Putin continua a prendere in giro l'Occidente', accusa Zelensky.