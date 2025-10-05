ou
Regionali in Calabria, afflueza in calo: alle 23 ha votato il 29,8%

Trump avverte Hamas: "Sarà annientata se non lascia Gaza"

Fatti&Notizie

Trump avverte Hamas alla vigilia dell'avvio dei negoziati di pace a Sharm el Sheik, in Egitto. 'Sarà annientata se rifiuterà di cedere il potere e il controllo di Gaza', minaccia il leader Usa, aprendo però a qualche cambiamento nel piano di pace. Pressing anche su Netanyahu. 'È un ottimo accordo per Israele, Bibi è d'accordo ad interrompere i bombardamenti'. Axios intanto riferisce di una telefonata tesa fra i due venerdì sera, dopo la prima apertura della fazione islamica. 'Netanyahu ha detto aTrump che non c'era nulla da festeggiare e che non significavaniente'. Il capo della Casa Bianca avrebbe reagito bruscamente:'Non capisco perché sei sempre così fottutamente negativo'. Hamas annuncia di aver iniziato a recuperare i corpi degli ostaggi deceduti e chiesto lo stop dei raid per completare l'operazione.

