Congelato l'aumento dell'età pensionabile, l'opposizione: il governo prende in giro i lavoratori

L'aumento automatico di tre mesi di lavoro in più prima di andare in pensione di vecchiaia, che scatterebbe nel 2027, sarà congelato nella prossima manovra, ma non per tutti. Il costo è elevato e il governo, che non ne ha fatto cenno nel Dpfp, sta lavorando ad alcune norme per ridurre l'impatto economico .L'ipotesi principale prevede che la sospensione scatti soltanto per chi nel 2027 avrà già compiuto 64 anni. Opposizioni all'attacco. Il M5s parla di 'truffa' da parte del governo e'peggioramento della legge Fornero' che invece aveva promesso diabolire. Avs: 'Il governo prende in giro i lavoratori'-